



Погода в Узбекистане на 12 февраля



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 12-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза -3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2 мороза, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. 11-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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