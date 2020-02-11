Погода в Узбекистане на 12 февраля

Погода в Узбекистане на 12 февраля11.02.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
12-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-3о тепла, днем 8-10о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2° мороза -3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2 мороза, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами снег, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. 11-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ