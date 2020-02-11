



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Германией



ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня заместитель главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Илхом Неъматов провел встречу с Ховсепом Восканяном, руководителем представительства Германской экономики в Центральной Азии, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ФРГ в сферах торговли и экономики, инвестиций, бизнеса, банков и финансов и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи