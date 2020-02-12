



Погода в Узбекистане на 13 февраля



ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 13-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня снег. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. 13-14 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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