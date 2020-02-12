



Глава Узбекистана провел беседу с Президентом России



ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, науки, образования и культуры, взаимодействия в рамках СНГ и других международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи