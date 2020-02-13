Узбекистан и ВОЗ подписали новое соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля завершился визит в Узбекистан делегации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения во главе с директором Хансом Клюге, который был избран на пост в сентябре минувшего года на 69-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в городе Копенгагене (Дания) и приступил к работе в этом феврале, предприняв свой первый официальный визит за рубеж именно в Узбекистан.

В ходе пресс-брифинга, организованного в честь его приезда, было сказано, что Ханс Клюге был в Узбекистане 20 лет назад, тогда в Республике Каракалпакстан он работал в направлении борьбы с туберкулезом. Поэтому ему знакома наша страна и проводимые здесь реформы в сфере здравоохранения, в связи с чем он назвал Узбекистан одной из ведущих стран Центральной Азии в борьбе с неинфекционными заболеваниями.



На мероприятии было сказано, что ВОЗ и Узбекистан тесно сотрудничают по широкому кругу важных проблем общественного здравоохранения.

В частности, ВОЗ оказывает экспертную поддержку в создании Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019–2025 годы, утвержденной Указом Президента "О государственной программе реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан", которая предусматривает меры по совершенствованию финансирования здравоохранения, внедрению обязательного медицинского страхования, системы электронного здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни и здорового питания, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вредными привычками и другим направлениям.



Также при поддержке экспертов ВОЗ в Сырдарьинской области был запущен совместный пилотный проект по новым моделям оказания медицинских услуг, прежде всего, первичной медико-санитарной помощи.

В рамках пресс-брифинга было подписано двухгодичное соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2020-2021 годы. Данный документ представляет собой практическую основу для сотрудничества и был разработан путем последовательных консультаций между национальными органами здравоохранения и Секретариатом Европейского регионального бюро ВОЗ.

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