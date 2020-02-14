Делегация Узбекистана посетила Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12-13 февраля делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана во главе с руководителем Министерства инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым посетила Турецкую Республику.

Поездка была предпринята с целью проведения встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, экономики и инвестиций.

В частности, в рамках визита делегация провела встречи с руководителями крупнейших компаний Турции в сфере энергетики, сельского хозяйства, текстильной и химической промышленности, геологоразведки и добычи технических минералов и металлов, производства строительных материалов, жилищного строительства, менеджмента специальных промышленных зон, автомобилестроения, здравоохранения, науки и образования, гостиничного бизнеса и туризма, такими как Acibadem, Baycar, Dunyagoz, Zorlu, Vestel, Eczacibasi, Azom Enerji, Tekfen Holding, Esan, Gebze, Coskinoz Holding,Kani-Med, Sahlanlar Gida, Yenigun Holding, ILCI Holding.

В ходе встреч с каждым предпринимателем в индивидуальном порядке были рассмотрены перспективы реализации крупных и экономически эффективных проектов с привлечением прямых инвестиций и заключения взаимовыгодных торговых соглашений, определен алгоритм дальнейших действий для углубленной проработки имеющихся возможностей для партнерства с выходом на конкретные договоренности, а с отдельными руководителями достигнуты договоренности об их визите в Узбекистан для предметного диалога в рамках уже обсужденных намерений и инициатив.

13 февраля Сардор Умурзаков встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Предметом встречи явилось рассмотрение вопросов интенсификации экономического взаимодействия, включая активизацию инвестиционного сотрудничества и расширение номенклатуры взаимной торговли, системного взаимодействия в сфере транспорта и грузоперевозок, расширения сотрудничества в рамках программ технического содействия и льготного кредитования со стороны правительства Турции.

Для этого были проработаны практические мероприятия по различным направлениям и секторам с определением точных сроков и конкретных исполнителей.



Отдельно были рассмотрены перспективы сотрудничества по созданию филиала особой промышленной зоны "Гебзе". В данном контексте турецкая сторона приветствовала принятие в Узбекистане нового закона "О специальных экономических зонах", подготовленного на основе лучших зарубежных практик в данной сфере.



Были также изучены вопросы ускорения подготовки к подписанию Соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой, расширения перечня товарных позиций, предлагаемых к включению в данное соглашение, а также согласован порядок его практического применения, что позволит увеличить объемы товарооборота между Турцией и Узбекистаном до 5 млрд долларов.