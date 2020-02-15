МИД Узбекистана посетил посол Азербайджана

МИД Узбекистана посетил посол Азербайджана15.02.2020 10:36
ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики Гусейн Гулиев. Его принял заместитель главы МИД Илхом Неъматов.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, графика и содержания предстоящих в текущем году совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.
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