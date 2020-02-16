Узбекистан присоединился к конвенции ЮНЕСКО

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 15 февраля для Узбекистана вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, ратифицированная страной 14 октября минувшего года.

Основной целью документа является защита и поощрение различных форм культурного самовыражения, создание условий для свободного общения и развития различных культур путем укрепления международного сотрудничества в этой области.

Конвенция была подписана 20 октября 2005 года в г.Париже и вступила в силу 18 марта 2007 года. Участниками конвенции являются 148 государств.

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