



МИД Узбекистана посетил посол Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Кан Чжэ Квон. В ходе встречи с заместителем главы МИД Дилшодом Ахатовым были обсуждены актуальные вопросы развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, график и повестка запланированных совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи