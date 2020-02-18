



В МИД Узбекистана проведена встреча с послом Ирана



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Хамид Найирободий. Его принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-иранского сотрудничества по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия по оказанию содействия мирному урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи