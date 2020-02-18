Глава КНР поблагодарил за оказанное содействие

Глава КНР поблагодарил за оказанное содействие18.02.2020 10:42
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля на имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило послание от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваши соболезнования в связи с борьбой Китая против вспышки коронавируса.
Как говорится, когда где-то бедствуют, помочь приходят со всех сторон. Международное сообщество, включая Узбекистан, выразило сочувствие, соболезнования и поддержку китайскому правительству и народу различными способами, что полностью продемонстрировало дружеские чувства по отношению к нам.
Китайская сторона уверена и способна одержать верх в профилактике и локализации эпидемии и готова работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в дело общественного здравоохранения во всем мире.
Я уделяю большое внимание развитию китайско-узбекских отношений и готов поддерживать тесный контакт с Вами.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в работе, а дружественному Узбекистану – процветания и благополучия".
УЗИНФОРМ