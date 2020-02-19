



Глава Узбекистана отправился в Анкару



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным визитом в Турецкую Республику. Программа визита включает проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями официальных и деловых кругов страны, участие в первом заседании двустороннего Совета стратегического сотрудничества и церемонии торжественного открытия Народной библиотеки Президента Турецкой Республики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи