



Погода в Узбекистане на 22 февраля



ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 22-24 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки, возможны сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. 22-24 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи