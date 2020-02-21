Глава Узбекистана завершил визит в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Турцию, предпринятый с целью обсуждения приоритетных вопросов дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами и участия в ряде мероприятий.

По прибытии в Анкару были проведены переговоры на высшем уровне с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждались вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, инвестиций, поддержки бизнеса, сельского хозяйства, здравоохранения, текстильной индустрии, спорта, туризма и других.

Более подробно данные вопросы были рассмотрены в ходе состоявшегося в тот же день в столице Турции первого заседания Узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня под руководством глав двух государств. По результатам переговоров Президенты Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление об итогах первого заседания Совета стратегического сотрудничества и ряд документов по взаимодействию в сферах торговли, экономики, технологий.

Вечером в честь главы Узбекистана был дан официальный прием.

Программа второго дня визита включала встречи с представителями деловых кругов Турции, участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики, после чего глава государства возвратился в Ташкент.

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