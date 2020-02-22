



В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Словакии



ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Ян Бори. Его принял первый заместитель министра Илхом Неъматов. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия на международной арене, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере IT-технологий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи