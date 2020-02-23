



Делегация Узбекистана завершила визит в Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля делегация Узбекистана завершила визит в Казахстан. Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Алматы очередном заседании правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в совместной демаркационной комиссии, на котором были рассмотрены проекты итоговых документов демаркации межгосударственной границы на участок в пределах Навоийской области Республики Узбекистан по смежеству с Кызыл-Ординской и Туркестанской областями Республики Казахстан, а также утвержден план совместных рабочих мероприятий на текущий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи