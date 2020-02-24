В Ташкенте пребывает с визитом делегация ФБС СНГ

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая с визитом в Ташкент в рамках председательства Узбекистана в Содружестве Независимых Государств делегация Финансово-банковского совета (ФБС) СНГ посетила ведомство иностранных дел Узбекистана, где провела встречу с первым заместителем главы МИД Илхомом Неъматовым.

В состав делегации вошли председатель, советник по экономическим вопросам председателя Исполкома – Исполнительного секретаря СНГ Анатолий Казаков, президент ФБС СНГ Вадим Кумин, генеральный директор совета Павел Нефидов и заместитель генерального директора Андрей Лайков.

В ходе встречи в МИД обсуждались вопросы развития сотрудничества Узбекистана с другими государствами СНГ, прежде всего, в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, промышленной кооперации, банков и финансов.

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