



Погода в Узбекистане на 26 февраля



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 26-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь, возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки, местами возможны сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. 26-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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