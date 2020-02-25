Погода в Узбекистане на 26 февраля

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|12.5% (1)
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|Нейтрально
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|12.5% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|25% (2)
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|Отрицательно
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|0% (0)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 8
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 26 февраля25.02.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
26-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня дождь, возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 10-15° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки, местами возможны сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. 26-29 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ