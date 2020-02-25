Глава Узбекистана провел совещание с членами правительства

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, которое было организовано с целью обсуждения вопросов развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Японией и Республикой Корея.

В качестве приоритетных направлений развития взаимодействия с данными странами были названы политика, экономика и торговля, высокие технологии и инновации, инвестиции, промышленность, геология, химия и нефтехимия, банковско-финансовый сектор, здравоохранение и фармацевтика, наука и образование, туризм, сельское хозяйство, ювелирное дело и другие.

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