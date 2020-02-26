



Погода в Узбекистане на 27 февраля



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 27-29 февраля и 1-2 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью и утром возможны сильные. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-5о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки, местами возможны сильные. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3о тепла. 27-29 февраля и 1-2 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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