



Президент Узбекистана встретился с главой правительства Казахстана



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Целью визита главы правительства РК является участие в предстоящем в Ташкенте 2-м узбекско-казахстанского Форума межрегионального сотрудничества. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшег развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, развития инфраструктуры, сельского хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи