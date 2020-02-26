Делегация Узбекистана вернулась из Киева

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана завершила визит в Украину, где 20-22 февраля в Киеве прошел узбекско-украинский бизнес-форум, на котором представители официальных и деловых кругов двух стран обсудили практические аспекты развития сотрудничества.

В частности, были рассмотрены возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов, достигнуты договоренности по решению вопросов в области поддержки предпринимателей, сфере таможенно-тарифного регулирования, взаимодействия по гармонизации ветеринарно-санитарных требований и карантина растений.

Также в рамках визита были проведены переговоры по вопросу возобновления авиасообщения по маршруту "Ташкент-Киев-Ташкент" и железнодорожного сообщения "Ташкент-Харьков-Ташкент".

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