Глава Узбекистана произвел кадровые перестановки в правительстве

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов и постановлений, в соответствии с которыми произвел изменения в кадровом составе руководящего аппарата страны.

Так, Джамшид Кучкаров был назначен заместителем премьер-министра Республики Узбекистан по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности – министром экономики и промышленности Республики Узбекистан. Он являлся вице-премьером страны с июня 2017 года, с ноября того же года он возглавил ведомство финансов и Комплекс по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса.

Прежний руководитель ведомства экономики и промышленности Батыр Ходжаев был переведен на пост заместителя хокима Ташкента.

В свою очередь, новым главой Министерства финансов стал Тимур Ишметов, ранее являвшийся первым заместителем главы ведомства (теперь на этот пост заступит Омонулло Насритдинходжаев).

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