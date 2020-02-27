



Сменился первый заместитель главы МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении Фархода Арзиева на должность первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана. С ноября 2018 года этот пост занимал Илхом Неъматов, который теперь назначен заместителем главы МИД. Ф.Арзиев до назначения с мая 2017 года занимал пост главы дипломатической миссии Узбекистана в Индии, а с марта 2019 года также являлся послом в Бангладеш. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи