Погода в Узбекистане на 29 февраля

Погода в Узбекистане на 29 февраля28.02.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
29 февраля и 1-2 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 13-18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 12-17° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13о тепла. 29 февраля и 1-2 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ