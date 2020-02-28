Глава Узбекистана назначил нового вице-премьера

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении нового заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

На эту должность был назначен Уктам Барноев, с конца 2016 года до прежнего времени занимавший должность хокима (главы администрации) Бухарской области страны.

Кроме того, в продолжение кадровых перестановок в составе правительства, глава государства утвердил постановление о назначении Аброла Вахабова на должность начальника Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров страны. На минувшей неделе решением Президента он был назначен советником премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы.

Ранее Аброл Вахабов занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства c сентября 2016 года. В 2008—2016 годах возглавлял сектор развития пищевой промышленности Информационно-аналитического департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета Министров.

УЗИНФОРМ