Делегация внешнеторгового ведомства Узбекистана вернулась из Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля делегация Министерства инвестиций и внешней торговли во главе с руководителем ведомства Сардором Умурзаковым завершила визит в Великобританию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Лондоне специальном заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, проведения ряда встреч с представителями ЕБРР.

Входе специального заседания Сардор Умурзаков выступил с обращением по актуальным вопросам сотрудничества Узбекистана с ЕБРР и предложениями по его расширению, включая реализацию новых совместных проектов социальной и экономической направленности, рассказал о проводимой работе по вступлению страны во Всемирную торговую организацию.

Также в рамках выступления была проведена презентация предложения о проведении Ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в 2023 году в Самарканде.



В заверешение заседания была проведена церемония подписания соглашения о предоставлении долгосрочного финансирования Республике Узбекистан для строительства и реконструкции автомобильных дорог государственного значения общего пользования в Хорезмской области.



Также в рамках визита министр инвестиций и внешней торговли провел ряд встреч с руководством ЕБРР в лице президента С.Чакрабарти, первого вице-президента Ю.Ригтеринга, вице-президента А.Пиллоу, генерального секретаря Э.Кватрочокке, члена Совета директоров Р.Винзапа, и директора по региону Центральной Азии А.Куусвека, в ходе которых были обсуждены практические аспекты углубления двустороннего сотрудничества и планы на ближайшую перспективу.



По итогам встречи была достигнута договоренность о налаживании тесного взаимодействия путем обмена информацией, идеями и предложениями.

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