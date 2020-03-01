Делегация МИД Узбекистана вернулась из Катара

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым завершила визит в Катар, предпринятый 28-29 февраля с целью участия в прошедшей в Дохе церемонии подписания соглашения между США и движением "Талибан", направленного на урегулирование ситуации в Афганистане.

В рамках визита глава МИД также провел встречи с главой политического офиса движения "Талибан" в Катаре муллой Бародаром Ахундом, специальным представителем правительства Федеративной Республики Германия по Афганистану Маркусом Потцелем, специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, с которыми обсудил отдельные аспекты оказания содействия запуска мирного политического процесса в ИРА, реализации в стране различных экономических проектов.

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