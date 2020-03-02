В Ташкенте пребывает с визитом делегация Китая

ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с рабочим визитом делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетила внешнеполитическое ведомство, где прошла встреча с министром иностранных дел Абдулазизом камиловым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития взаимодействия между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, ТЭК, энергетики, промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, транспорта и связи, текстильной индустрии, сельского хозяйства и других.

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