



Посол Франции нанесла визит в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Изабель Сервоз-Галлуччи. Ее принял замглавы ведомства Дилшод Ахатов. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные аспекты развития сотрудничества между двумя странами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, провели обмен мнениями по графику и повестке предстоящих совместных мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи