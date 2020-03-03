



Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил посол Турции



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена встреча главы ведомства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мехметом Сурейя Эром. Встреча была предпринята с целью обсуждения вопросов реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию (19-20 февраля), реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи