Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил посол Турции

Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил посол Турции03.03.2020 12:00
ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была проведена встреча главы ведомства с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мехметом Сурейя Эром.
Встреча была предпринята с целью обсуждения вопросов реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию (19-20 февраля), реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, инвестиций.
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