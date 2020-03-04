В Узбекистане начали готовиться к празднованию Навруза

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2020 году", которым определяются мероприятия по подготовке к празднованию Дня весны.

Документ гласит:

"Сегодня Узбекистан вступил в новый этап своего развития на пути от национального возрождения к национальному прогрессу. В этот исторический период наряду с другими нашими духовными ценностями и благородными традициями все более глубокий смысл и значение приобретает праздник Навруз.

Такие высокие качества нашего народа, как гуманизм, доброта и толерантность, стремление к обновлению жизни, гармонии человека и природы, проникнутые духом и философией Навруза, полностью созвучны целям широкомасштабных реформ, осуществляемых в стране.

Учитывая огромную значимость Навруза, установленного Организацией Объединенных Наций в качестве международного праздника, а также в целях его проведения в соответствии с новым обликом динамично развивающегося Узбекистана:

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению всенародного праздника Навруз в 2020 году согласно приложению.

Организационному комитету в недельный срок разработать и приступить к осуществлению концепции предстоящего праздника и соответствующей программы организационно-практических, культурно-просветительских и пропагандистско-разъяснительных мероприятий для его проведения в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах на высоком уровне как всенародного сайиля под девизом "С Наврузом – праздником обновления, мой родной Узбекистан!".

2. При подготовке концепции и программы в целях обеспечения активного участия в торжествах широких слоев населения особое внимание уделить:

организации духовно-просветительских мероприятий, способствующих глубокому осознанию неразрывной связи человека с природой, родной землей, непреходящей ценности мирной и благополучной жизни;

отражению действенными методами, в созвучии с ценностями и традициями Навруза, осуществляемых в последние годы в стране масштабных демократических реформ, позитивных преобразований, происходящих в жизни наших людей;

широкому освещению в ходе праздничных мероприятий во всех городах и селах, в средствах массовой информации истории Навруза, сути и значения связанных с ним обычаев и традиций жителей каждого региона;

проведению благотворительных мероприятий, направленных на оказание всесторонней заботы и внимания уважаемым ветеранам, малообеспеченным семьям, всем, кто нуждается в помощи и поддержке;

информированию общественности о практических результатах осуществляемой системной работы по укреплению в стране атмосферы гражданского и межнационального согласия, а также о связанных с празднованием Навруза обычаях, традициях и духовных ценностях разных наций и народностей, представители которых проживают в Узбекистане;

проведению накануне праздника Навруз, являющегося символом обновления и благополучия, в городах и селах, махаллях всенародного хашара, масштабных работ по благоустройству и озеленению;

организации в местах проведения мероприятий выставок ремесленничества, книжных рядов, передвижных магазинов, а также приготовления и продажи традиционных весенних блюд.

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента:

а) в недельный срок разработать и утвердить программы мер по проведению народных сайилей, посвященных Наврузу, в которых предусмотреть:

определение конкретных площадей, парков и скверов, где будут проходить народные сайили, их праздничное оформление;

широкое привлечение к проведению народных сайилей местных фольклорных групп, коллективов художественной самодеятельности, представителей циркового искусства, семейных ансамблей, бахши, поэтов, а также профессиональных исполнителей и талантливых эстрадных артистов;

проведение в рамках праздничных мероприятий традиционных для каждого региона народных игр, представлений, выставок и состязаний, организацию открытых павильонов для приготовления и продажи весенних блюд;

б) обеспечить широкое привлечение к подготовке праздничных программ и массовых представлений, оформлению соответствующих территорий творческих групп из числа высокопрофессиональных сценаристов и режиссеров, композиторов и бастакоров, балетмейстеров, художников-декораторов, талантливых молодых исполнителей и представителей фольклорного искусства;

в) совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма провести масштабную информационную и подготовительную работу с целью организации посещения иностранными и местными туристами мероприятий в рамках народных сайилей, посвященных Наврузу.

4. Установить, что расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий, возмещаются:

в городе Ташкенте – за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента в равных долях;

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов областей.

5. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации рекомендовать широко освещать ход подготовки и проведения всенародного праздника Навруз.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.".

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