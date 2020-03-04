Узбекистан и Беларусь развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта в Ташкенте был проведен узбекско-белорусский аграрный форум, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Беларуси.

Работа форума, в котором приняли участие порядка 150 предпринимателей и организаций Беларуси, а также более 600 представителей делового сообщества Узбекистана, проходила в форме пленарных заседаний, тематических секций и В2В-переговоров, в ходе которых обсуждались практические аспекты развития сотрудничества между двумя странами в сфере садоводства, растениеводства, животноводства, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В ходе форума обсуждались возможности промышленной кооперации и производства оборудования для аграрной отрасли, внедрения новых технологий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также проводились презентации о современных разработках в области племенного скотоводства, проектирования и строительства молочно-товарных ферм, овощехранилищ и перерабатывающих производств.

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