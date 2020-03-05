Погода в Узбекистане на 6 марта

Погода в Узбекистане на 6 марта05.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 марта, погода по прогнозам синоптиков:
6-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 8-10о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза. 6-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ