



Погода в Узбекистане на 6 марта



ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 марта, погода по прогнозам синоптиков: 6-9 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза. 6-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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