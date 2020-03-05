



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем "Лукойла"



ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в Ташкенте главой компании "Лукойл" (Россия) Вагитом Алекперовым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, сферах геологоразведки и освоения месторождений углеводородов, подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи