Глава Узбекистана провел встречу с руководителем "Лукойла"05.03.2020 18:39
ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в Ташкенте главой компании "Лукойл" (Россия) Вагитом Алекперовым.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, сферах геологоразведки и освоения месторождений углеводородов, подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.
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