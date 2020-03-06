



Погода в Узбекистане на 7 марта



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков: 7-9 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 8-10о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза. днем 0-5о мороза. 7-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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