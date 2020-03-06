Погода в Узбекистане на 7 марта

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|12.5% (1)
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|Нейтрально
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|12.5% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|25% (2)
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|Отрицательно
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|0% (0)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 8
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 7 марта06.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 марта, погода по прогнозам синоптиков:
7-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 8-10о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, ночью возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о мороза. днем 0-5о мороза. 7-9 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ