В Ташкенте пребывает с визитом глава ЕБРР

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с его президентом Сумой Чакрабарти.

Программа пребывания в Ташкенте включала встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посещение Министерства инвестиций и внешней торговли страны.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах строительства и инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, развития частного бизнеса, промышленности, банков и финансов, технологий и инвестиций, сельского хозяйства.

По итогам посещения ведомства внешней торговли была достигнута договоренность совместными усилиями ускорить освоение средств в рамках подписанных соглашений по реализуемым проектам, а также подписано новое соглашение о финансировании ЕБРР модернизации объектов АО "Тепловые электрические станции" на сумму 190,6 млн. долларов.

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