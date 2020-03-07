



В Узбекистане проведут амнистию в честь 8 марта



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта Прездент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в связи с Международным женским днем". В соответствии с документом, помилованы 83 женщины, отбывающие сроки наказания.



В частности, 12 лиц освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 лиц – условно-досрочно, назначенное в отношении 17 лиц наказание заменяется более мягким, в целом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных женщин сокращаются сроки назначенного наказания.



Из помилованных 7 являются гражданами иностранных государств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи