



Глава Узбекистана поздравил жительниц страны и соотечественниц



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к женской части населения страны по случаю празднования Международного женского дня. В поздравлении говорилось: "Дорогие женщины!



От всего сердца поздравляю вас, всех женщин Узбекистана с прекрасным праздником 8 Марта. Примите мои самые искренние пожелания счастья и благополучия.



Уважаемые соотечественники!



Испокон веков человечество возвеличивает образ священной Матери, женщины. Животворящая материнская любовь вдохновляет нас на великие свершения, мы стремимся превратить родную землю в прекрасный цветущий край. Молитвами наших матерей, самоотверженностью женщин укрепляются в стране мир и благополучие, наш ежедневный упорный труд дает свои результаты, и жизнь озаряется светом доброты, наполняется еще более глубоким смыслом.



Известно, что уровень культуры и духовности любого общества зависит прежде всего от интеллектуального и духовного развития женщин. Как показывает история, в становлении многих великих личностей важную роль сыграли заботливые матери, мудрые женщины.



В последние годы в нашей стране приоритетом государственной политики стало обеспечение прав и интересов женщин, гендерного равенства, охрана семьи, материнства и детства, развитие женского предпринимательства, создание для женщин рабочих мест, улучшение условий их жизни и труда.



Видя сегодня ваши улыбки, радость в ваших глазах, мы убеждаемся в том, что наша деятельность в данном направлении начинает приносить первые плоды. Мы мобилизуем все силы и возможности для продолжения этой благородной работы и дальнейшего повышения ее эффективности.



Дорогие друзья!



В настоящее время в результате проводимых широкомасштабных демократических реформ возрастает активность женщин в общественно-политических процессах. Это еще раз продемонстрировали состоявшиеся в декабре прошлого года выборы в парламент страны и местные Кенгаши.



По итогам выборов женщины составили 32 процента, или 48 из 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса. В Сенате и местных Кенгашах данный показатель превысил 25 процентов.



Необходимо отметить, что впервые в истории Узбекистана результаты выборов соответствовали рекомендациям ООН относительно численного представительства женщин в национальном парламенте. По количеству женщин-депутатов парламент нашей страны поднялся на 37-е место среди 190 национальных парламентов мира, тогда как, обратите внимание, еще 5 лет назад мы занимали в этом рейтинге 128-е место.



В настоящее время в государственных и общественных организациях на руководящих должностях трудятся свыше 1 380 женщин.



Отрадно, что 16 наших уважаемых женщин удостоены высшей награды Родины – звания "Узбекистон Кахрамони". Среди женщин немало докторов наук, профессоров и академиков, сотни имеют звания "Народный учитель", "Народный поэт", "Народный артист".



Мы высоко ценим достойный вклад женщин в развитие производства, сфер образования, медицины, науки, культуры, спорта.



Как известно, впервые в истории национального парламента Председателем Сената была избрана женщина – уважаемая Танзила Камаловна Нарбаева.



В стране растет число женщин – министров, хокимов, руководителей производственных объединений, банков и компаний, ответственных работников правоохранительных органов, офицеров Вооруженных Сил.



Недавно на очень ответственные посты – хокимами районов и городов были назначены достойные, инициативные, обладающие организаторскими способностями женщины. Так, главой Бустанского района Андижанской области стала Садбархон Мамитова, Алатского района Бухарской области – Наргиза Неъматова, Туракурганского района Наманганской области – Зулайхо Махкамова, города Каттакургана Самаркандской области – Гавхар Алимова, Баяутского района Сырдарьинской области – Дилфуза Уралова, Каршинского района Кашкадарьинской области – Махсуда Мустафаева.



Эти женщины, пользующиеся большим уважением и доверием людей, участвуют в сегодняшнем мероприятии. Разрешите искренне поздравить их и пожелать успехов в их ответственной деятельности.



Нас радует, что в стране становится все больше женщин, которые подают пример своей общественной активностью и благими делами. Широкий отклик в печати вызвал благородный поступок предпринимательницы Изробу Усмановой из города Риштана Ферганской области. Она безвозмездно отдала людям, живущим в трудных материальных условиях, свои средства, накопленные в течение многих лет для совершения хаджа.



В махалле "Узбекистон" Сайхунабадского района Сырдарьинской области живет еще одна замечательная женщина – Гавхар Хусанова, депутат районного Кенгаша. Ее свекровь Гулбахор-ая за свою преподавательскую деятельность собрала тысячи книг. Добавив к ним еще немало изданий, Гавхар на собственные деньги построила для жителей кишлака большую библиотеку "Мумтоз".



Недавно средства массовой информации сообщили о том, что талантливый молодой ученый Азиза Шоназарова стала профессором престижного Колумбийского университета Соединенных Штатов Америки.



Заслуживает внимания, что Азизахон, которая выросла на массиве Каракамыш нашей столицы, училась в ташкентском Институте востоковедения, затем в известных университетах Польши и США и в 32 года стала доктором наук в области истории и религиоведения, была отобрана по конкурсу на должность профессора из 500 претендентов.



Она является достойным примером для молодежи нашей страны – имеет крепкую семью, свободно владеет арабским, персидским, турецким, русским, английским, французским, немецким, польским языками и достигает высоких результатов в науке.



Чтобы разделить с нами радость праздника, Азиза Шоназарова вчера прилетела из далекой Америки и сегодня участвует в нашей встрече. Давайте искренне поздравим ее и пожелаем новых успехов.



Мы рады видеть на нашей торжественной церемонии осуществляющих свою миссию в Узбекистане Чрезвычайных и Полномочных Послов Китайской Народной Республики Цзян Янь и Арабской Республики Египет Амани Элетр, резидента-координатора Организации Объединенных Наций Хелену Фрейзер и постоянного представителя Программы развития ООН Матильду Димовску, главу представительства в стране Всемирной организации здравоохранения Лиан Куппенс, главу регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Сангиту Кёниг и главу представительства в Узбекистане Азиатского банка развития Синтию Мальвичини.



Позвольте поздравить с Международным женским днем наших уважаемых гостей, которые вносят достойный вклад в развитие плодотворного сотрудничества с нашей страной, и выразить им свои добрые пожелания.



Уважаемые участники церемонии!



В прошлом году в стране проделана масштабная работа по всесторонней поддержке женщин, улучшению их жизни. Для женщин было создано около 170 тысяч рабочих мест. Более 172 тысячам женщин коммерческие банки и Общественный фонд по поддержке женщин и семьи выделили кредиты в общей сложности на 4,9 триллиона сумов.



Во всех регионах республики созданы Центры предпринимательства женщин. Сегодня они оказывают практическую помощь в налаживании предпринимательской деятельности, ремесленничества, переподготовке, обеспечении занятости почти 28 тысячам женщин. Также в рамках реализации Пяти важных инициатив 21 500 женщин прошли обучение на краткосрочных профессиональных курсах.



Благодаря таким возможностям число женщин, организовавших собственное дело, увеличилось за год почти на 45 тысяч, ими созданы тысячи новых рабочих мест.



В стране осуществляется значительная работа по укреплению института семьи как основы общества, оздоровлению духовно-нравственной атмосферы в семьях. Важный вклад в устранение семейных разногласий и конфликтов, уменьшение количества разводов вносят государственные и общественные организации. Положительно оценивая их работу, необходимо отметить, что это лишь первые шаги, нам предстоит еще многое сделать в данном направлении.



Конечно, жизнь не бывает без испытаний и сложностей. Раздоры, разрушение семейного очага из-за незначительных поводов не свойственны нашему благородному и мудрому народу, его менталитету и национальным традициям. Мы вместе должны усилить работу по исправлению таких ситуаций, когда в какой-либо семье возникает неблагоприятная обстановка, из-за конфликтов родителей дети остаются сиротами, лишаются заботы и внимания нуждающиеся в помощи люди.



Сегодня свои первые результаты дают программы, направленные на оказание женщинам качественной медицинской помощи, укрепление их здоровья. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что благодаря работе по охране здоровья матерей и детей в 2019 году существенно снизился уровень материнской и младенческой смертности.



На системной основе ведется работа с обращениями женщин. Следует отметить, что в 2019 году работники разных ответственных ведомств провели беседы с более чем 141,5 тысячи женщин, большая часть волнующих их проблем решена положительно.



За прошедший период в 197 районах страны налажена деятельность центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и по предотвращению суицидов.



Женские организации активно участвуют в работе по возвращению к нормальной жизни женщин, которые по неведению совершили преступления и раскаялись в содеянном. Под поручительство этих организаций в зале суда была освобождена 261 из таких женщин, что также является проявлением гуманизма.



Как логическое продолжение этой работы я вчера в связи с Международным женским днем подписал еще один Указ. В соответствии с ним помилованы 83 женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы, искренне раскаявшиеся и твердо вставшие на путь исправления.



Следует подчеркнуть, что такой указ принят в нашей стране впервые.



В настоящее время ответственные министерства и ведомства ведут работу по оказанию этим женщинам помощи в социальной адаптации, привлечении их к полезному труду, здоровому образу жизни, чтобы они смогли обрести свое место в обществе. Уверен, что все государственные и негосударственные организации, широкая общественность примут самое активное участие в этой работе.



Уважаемые соотечественники!



Как известно, в январе этого года в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису были определены актуальные задачи по еще более полному обеспечению в стране прав и интересов человека, в том числе женщин. Сегодня осуществляется широкомасштабная работа по выполнению этих задач. Приняты специальные Указ и постановление Президента, направленные на повышение эффективности государственной политики по обеспечению прав и интересов женщин.



В соответствии с Указом в целях разработки и реализации единой государственной политики в сфере поддержки семьи, женщин и старшего поколения, защиты их прав и интересов, усиления взаимодействия с органами самоуправления граждан создано Министерство по поддержке махалли и семьи.



Ни для кого не секрет, что ранее к махалле и женским организациям предъявлялось много требований. Однако, к сожалению, для этого у них было недостаточно возможностей и полномочий, сил и средств.



Сегодня интересы женщин невозможно представить отдельно от интересов семьи, махалли и общества. Главная задача нового министерства – комплексное решение этих вопросов, поднятие государственной политики в данной сфере на более высокий уровень.



Учитывая огромную роль и значение махалли в нашей стране, 22 марта объявлен Днем работников системы махалли. Этот новый праздник мы впервые широко отметим в дни Навруза.



Дорогие друзья!



Безусловно, все родители мечтают о том, чтобы их дети росли здоровыми, гармонично развитыми, овладевали современными знаниями и профессиями, заняли достойное место в обществе. Как известно, для достижения этой благородной цели в настоящее время осуществляются глубокие реформы в системе образования страны. В нынешнем году реализуются меры по кардинальному увеличению количества детских садов как базового звена воспитательного процесса.



Для сравнения хочу обратить ваше внимание на один пример. Если в первом квартале прошлого года в стране насчитывалось более 9 700 детских садов, то сегодня их количество достигло 14 050, то есть в течение одного года выросло на 4 350.



Благодаря таким усилиям в этом году охват детей дошкольными образовательными учреждениями мы повысим с 54 до 60 процентов. В результате общее число воспитанников детских садов увеличится за год на 400 тысяч и составит 1 миллион 800 тысяч.



Несомненно, мы проделали большую работу в этой сфере, однако пока не можем быть удовлетворены полученными результатами, потому что наметили для себя еще более высокие рубежи. И это естественно. Ведь дошкольное воспитание оказывает сильное влияние не только на ребенка, но и на его родителей, все общество в целом. Когда женщина знает, что ее ребенок воспитывается в достойных условиях в детском саду, она может спокойно работать и быть увереной в завтрашнем дне.



Сегодня развитию школьного образования также придается приоритетное значение. Мы приступили к разработке программы «Современная школа». Начата масштабная работа по коренному улучшению системы подготовки педагогических кадров.



При этом на каждом этапе образования мы уделяем особое внимание воспитанию девочек. Специализированные школы, носящие имена великих ученых и писателей, Президентские школы открывают широкие возможности для молодежи, стремящиейся к наукам и искусству, в том числе для девочек.



Безусловно, государство, общество будут с полной ответственностью выполнять возложенную на них задачу по защите, подготовке к самостоятельной жизни и воспитанию девочек достойными дочерьми нашего народа. Однако в выполнении столь важной задачи никто не заменит семьи, заботливых бабушек, дорогих матерей, обладающих богатым жизненным опытом уважаемых женщин-активисток махалли.



Хочу обратиться к присутствующим здесь и всем женщинам нашей страны: государство и общество будут безгранично благодарны вам, если вы возьмете на себя ответственность за воспитание девочек, от которых зависит наше будущее, на основе высоких духовно-нравственных ценностей, чтобы они обрели лучшие человеческие качества и глубокие знания.



Уверен, что образованное Министерство по поддержке махалли и семьи, уважаемые ветераны, создавшие свои школы в сфере воспитания учителя и наставники, все самоотверженные женщины Узбекистана поддержат эту инициативу. Надеюсь, что они внесут большой вклад в такую непростую, но очень важную и благородную работу, как воспитание и образование девушек.



Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам с еще одним предложением: начиная со следующего года накануне праздника 8 Марта удостаивать государственных наград наиболее достойных представителей этой сферы – по двое из каждого региона страны.



Уважаемые участники встречи!



В течение многих лет одной из серьезных проблем в системе образования страны оставалось ограничение квот для приема в вузы. Например, еще 2-3 года назад высшие учебные заведения ежегодно принимали в общей сложности не более 60-70 тысяч человек, то есть только 9 процентов из всех выпускников имели возможность стать студентами.



В связи с этим мы начали масштабные реформы в сфере. В прошлом году впервые на учебу в вузы были приняты 150 тысяч студентов. Охват выпускников школ высшим образованием достиг 20 процентов.



Безусловно, добиться таких результатов непросто. Необходимо укрепление материально-технической, учебно-методической базы вузов, расширение их сети, увеличение профессорско-преподавательского состава, нужны немалые средства и новые возможности для повышения профессионального уровня педагогов и научных работников. Но, несмотря на трудности, ради будущего наших детей мы обязательно продолжим эту работу. Охват выпускников школ высшим образованием в 2020 году мы доведем по меньшей мере до 25 процентов, а в перспективе – до 50-60 процентов.



В целях повышения научного и культурного уровня женщин, обеспечения их достойными рабочими местами в нынешнем году в вузах будут введены отдельные квоты приема для девушек. Это тоже совершенно новая для нас практика. Ведь женщина, обладающая глубокими знаниями, имеющая высшее образование, и в семье, и на работе, и в обществе будет подходить к решению любых вопросов исходя из своего широкого кругозора, научного и духовного потенциала.



Следовательно, для того, чтобы вырастить наших детей здоровыми, гармонично развитыми, преданными Родине личностями, нам прежде всего следует создать женщинам широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями.



Если мы в будущем хотим воспитать новых Хорезми, Фергани, Беруни, Бухари, Улугбеков, Навои, то в первую очередь должны растить будущих матерей здоровыми, разносторонне образованными, обладающими высокими нравственными качествами.



Нынешний год мы объявили в стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, принята соответствующая Государственная программа. При разработке этой программы прежде всего учитывали пожелания и нужды наших уважаемых женщин. В реализации стоящих перед нами больших задач мы будем опираться на их, как и всего нашего народа, знания, опыт, интеллектуальный потенциал.



Женщины как никто чувствуют пульс жизни общества, знают острые проблемы семьи, махалли и пути их решения. Своей добротой и милосердием, высокой ответственностью и трудолюбием они служат для всех нас примером.



Мы последовательно продолжим начатую работу по выдвижению и назначению на ответственные должности в сфере государственного и общественного управления, министерствах и ведомствах женщин, имеющих глубокие знания и высокую квалификацию.



Этот вопрос будет находиться под личным контролем Президента.



Уважаемые женщины!



Как известно, в нашей стране приоритетной задачей определено сокращение бедности, и в этом направлении реализуются масштабные меры.



Мы должны осознать одну истину: для снижения уровня бедности в первую очередь следует снизить уровень безработицы. А для этого нужно обучать население современным профессиям, повышать экономическую и финансовую грамотность людей, пробуждать в них, особенно в женщинах, стремление к предпринимательству.



Мы всесторонне изучаем мировой опыт, расширяем международное сотрудничество в этой сфере. В сотрудничестве с такими авторитетными международными организациями, как ООН, Всемирный банк, с Китайской Народной Республикой и другими государствами предусмотрена реализация в этом году программ по борьбе с бедностью, развитию предпринимательства и малого бизнеса общей стоимостью 700 миллионов долларов.



В настоящее время сформированная под руководством Федерации профсоюзов Узбекистана республиканская рабочая группа посещает регионы страны и в каждом анализирует положение женщин, живущих в сложных условиях.



Группой разрабатываются программы по обеспечению прав и интересов женщин и девушек, их социальной защите, оказанию всесторонней помощи и поддержки в разрезе каждой махалли и организуется их выполнение.



Начал действовать "телефон доверия" рабочей группы или, говоря современным языком, "call-центр", который круглосуточно принимает обращения женщин.



Теперь наши женщины могут, набрав короткий номер "1211" из любого города, кишлака, отдаленного аула, непосредственно обратиться в этот центр, что является продолжением диалога с народом.



Уважаемые соотечественники!



Как известно, в нашей стране уделяется большое внимание реализации знаний, способностей и талантов женщин, достойной оценке их труда. Ежегодно 28 девушек Узбекистана награждаются Государственной премией имени великой поэтессы Зульфии.



К настоящему времени лауреатами этой премии уже стали 311 наших молодых соотечественниц. В нынешнем году их ряды пополнят еще 28 одаренных девушек. Убежден, что своим плодотворным трудом, ярким талантом, лучшими человеческими качествами они станут примером для всех своих сверстников.



В эти дни 287 женщин, которые ведут активную деятельность в области охраны материнства и детства, воспитания молодежи в духе патриотизма, были награждены нагрудным знаком "Муътабар аёл".



Пользуясь случаем, разрешите поздравить их с таким высоким признанием нашего общества.



Накануне 8 Марта в соответствии с Указом Президента за достойный вклад в развитие страны, повышение благосостояния народа, воспитание здорового и гармонично развитого поколения, укрепление основ семьи и общества группа женщин Узбекистана удостоена почетных званий, орденов и медалей.



Мне доставляет огромное удовольствие в вашем присутствии вручить этим замечательным женщинам, а также лауреатам Государственной премии имени Зульфии высокие награды.



Уважаемые друзья!



Создание для наших дорогих и заботливых женщин достойных условий – это не только первоочередная задача, но прежде всего – важнейший человеческий долг руководителей всех уровней.



Все мы – Президент и члены правительства, министры и хокимы, депутаты и сенаторы – призваны исполнять этот высокий долг практическими делами, дающими конкретные результаты.



Дорогие женщины!



В этот прекрасный праздник, обобщая все искренние и добрые пожелания нашего народа, хочу сказать: мы безгранично благодарны вам за самоотверженный труд на пути создания нового Узбекистана.



Мы благодарны вам за то, что своим высоким духовным и интеллектуальным потенциалом, бескорыстной заботой, щедростью своего сердца вы вносите бесценный вклад в сохранение мира и согласия на нашей прекрасной земле.



Еще раз искренне поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта, желаю всем вам мира, спокойствия, крепкого здоровья и самого великого счастья на земле – семейного счастья". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи