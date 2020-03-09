Главы ведомств торговли Узбекистана и Казахстана провели переговоры

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. 8 марта министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков посетил пограничный пост "Гишт Куприк – Жибек Жоли" на узбекско-казахстанской границе, где провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, увеличения товарооборота, рассмотрели меры по упрощению и гармонизации таможенных норм и стандартов, интеграции информационных систем таможенных служб, реализации программы строительства современных центров логистики, реконструкции и модернизации пунктов пропуска на границах, что позволит существенно сократить временные и материальные издержки при осуществлении поставок и грузоперевозок.

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