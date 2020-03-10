



Погода в Узбекистане на 11 марта



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 марта, погода по прогнозам синоптиков: 11-13 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 13-18° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 11-13 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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