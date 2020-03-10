Погода в Узбекистане на 11 марта

Погода в Узбекистане на 11 марта10.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 марта, погода по прогнозам синоптиков:
11-13 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 11-13 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ