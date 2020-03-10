



Обсуждены вопросы реализации проектов строительства объектов социального и экономического назначения в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну главой инжиниринговой и строительной компании "Ренессанс Холдинг" (Турция) Эрманом Илижаком. Встреча была посвящена вопросам развития сотрудничества в сфере строительства объектов социального и экономического назначения в столице и регионах Узбекистана, в том числе, медно-обогатительной фабрики проектной мощностью 60 миллионов тонн в год, производственного комплекса по выпуску металлопроката мощностью до 1 миллиона тонн, многопрофильных клиник в Ташкенте, Самарканде и Фергане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи