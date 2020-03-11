



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Японии



ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Ёшинори Фуджияма. Его принял Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сфере оказания содействия урегулированию ситуации в ИРА, реализации проектов по восстановлению экономики и инфраструктуры страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи