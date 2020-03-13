Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Индией в сфере ТЭК

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Узбекистане Сантош Джа посетил Агентство "Узатом".

Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в сферах ТЭК и атомной энергетики, возможностей реализации совместных инвестиционных проектов.

Индийская сторона официально представила проект Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Глобальным центром ядерно-энергетического сотрудничества (GCNEP, Индия) и Агентством "Узатом" в области подготовки кадров в сфере атомной энергетики, в том числе по таким направлениям, как исследования в области ядерной энергии и ядерной безопасности, изучение радиологической безопасности, характеристик ядерного материала и применения радиоизотопов и радиационных технологий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы применения опыта Индии по строительству объектов возобновляемых источников энергии и модернизации тепловых электростанций. В частности, индийская сторона сообщила, что имеется возможность представления грантов для внедрения солнечных панелей для Узбекистана.

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