Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества на пространстве СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта в рамках председательства Узбекистана в Москве было проведено 85-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.

Заседание было организовано с целью обсуждения вопросов активизации сотрудничества на пространстве СНГ в сферах экономики и торговли, транспорта и коммуникаций, инноваций и других.

В ходе встречи стороны поддержали инициативу Узбекистана о внесении проекта Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года на рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ, одобрили проект Приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта на период до 2030 года, а также приняли План мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики на 2020-2023 годы.

В связи с объявлением 2021 года "Годом архитектуры и градостроительства в СНГ" был одобрен План мероприятий, предполагающий проведение в течение 2021 года архитектурных и градостроительных форумов и конкурсов, выставок, тематических научно-практических конференций, "круглых столов" и семинаров.

Кроме того, участники заседания утвердили итоги конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. Лауреатами и дипломантами стали 14 организаций из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Также одобрены изменения в Положение о базовой организации государств – участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке кадров в области карантина растений.

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