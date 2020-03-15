Остановлено авиасообщение между Узбекистаном и Францией, Испанией и Великобританией

Остановлено авиасообщение между Узбекистаном и Францией, Испанией и Великобританией15.03.2020 12:52
ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Накануне Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республику Узбекистан в связи с осложнением ситуации в мире вокруг коронавируса COVID-19, объявлением ВОЗ пандемии и в целях предотвращения его проникновения на территорию республики приняла решение о приостановке с 14 марта всех авиарейсов между Узбекистаном и Францией, Испанией и Великобританией.
Также комиссия постановила
- ввести временный запрет на въезд на территорию Узбекистана через все виды пропускных пунктов на государственной границе гражданам Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики и Королевства Испания, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах;
- временно запретить въезд на территорию Узбекистана всех иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в течение последних 14 дней вышеупомянутые государства.
Эти ограничительные меры не распространяются на владельцев дипломатических и служебных паспортов, граждан других зарубежных стран и лиц без гражданства, которые не посетили в течение последних 14 дней вышеупомянутые государства.
В связи с изложенным МИД рекомендует согражданам временно воздержаться от поездок во Францию, Испанию и Великобританию без крайней необходимости
УЗИНФОРМ