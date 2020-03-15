Остановлено авиасообщение между Узбекистаном и Францией, Испанией и Великобританией

ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Накануне Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республику Узбекистан в связи с осложнением ситуации в мире вокруг коронавируса COVID-19, объявлением ВОЗ пандемии и в целях предотвращения его проникновения на территорию республики приняла решение о приостановке с 14 марта всех авиарейсов между Узбекистаном и Францией, Испанией и Великобританией.

Также комиссия постановила

ввести временный запрет на въезд на территорию Узбекистана через все виды пропускных пунктов на государственной границе гражданам Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики и Королевства Испания, а также лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах;

временно запретить въезд на территорию Узбекистана всех иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших в течение последних 14 дней вышеупомянутые государства.

Эти ограничительные меры не распространяются на владельцев дипломатических и служебных паспортов, граждан других зарубежных стран и лиц без гражданства, которые не посетили в течение последних 14 дней вышеупомянутые государства.



В связи с изложенным МИД рекомендует согражданам временно воздержаться от поездок во Францию, Испанию и Великобританию без крайней необходимости

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