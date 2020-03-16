



Посол Индии посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Сантош Джа. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была организована с целью обсуждения мер, предпринимаемых обеими странами по предупреждению и борьбе с коронавирусом, вопросов оказания содействия Афганистану по мирному урегулированию кризиса и восстановлению экономики страны, реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане, в том числе, оснащения Образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе необходимым медицинским оборудованием, организации краткосрочных курсов, а также реконструкции медучреждения в Сурхандарьинской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи