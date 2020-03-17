Погода в Узбекистане на 18 марта

Погода в Узбекистане на 18 марта17.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 марта, погода по прогнозам синоптиков:
18-20 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 20-22° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможен дождь. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. 18-20 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ