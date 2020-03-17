



Погода в Узбекистане на 18 марта



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 марта, погода по прогнозам синоптиков: 18-20 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 20-22° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. 18-20 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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