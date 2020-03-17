МИД Узбекистана опровергло выселения узбекских студентов из-за коронавируса в России

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало информацию, предоставленную посольством страны в Российской Федерации, относительно слухов о выселении узбекских студентов из общежитий российских вузов из-за коронавируса.

В заявлении, в частности, говорится:

"Касательно распространенной 16 марта 2020 года в некоторых СМИ и социальных сетях информации о выселении узбекских студентов высших учебных заведений России из общежитий в целях недопущения коронавирусной инфекции Посольство сообщает следующее.

Согласно имеющимся в распоряжении дипмиссии сведениям, официальными властями Российской Федерации не принимались какие-либо меры в отношении узбекских студентов, получающих образование в российских вузах, с целью ограничения их проживания и/или пребывания на территории страны. Ректораты учебных заведений не получали от Министерства науки и высшего образования РФ никаких рекомендаций или поручений, предусматривающих выселение иностранных студентов из Узбекистана из общежитий.

Посольство призывает соотечественников не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации российских властей по борьбе с распространением инфекции COVID-19, а также не покидать места проживания и продолжать свое обучение в формате, определенном руководством вузов.

Вместе с тем информируем, что 16 марта текущего года в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции, в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров российским Правительством принято решение с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указанные ограничения не будут применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска".

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