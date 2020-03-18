Глава Узбекистана провел беседу с коллегами из Казахстана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с коллегами из Казахстана и Туркменистана, Касым-Жомартом Токаевым и Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Беседы были организованы с целью обсуждения вопросов взаимодействия между странами в области предупреждения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции и других актуальных аспектов двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

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